Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Ядро» юбилейных мероприятий в Перми придётся на 1 июня — 10 октября 2023 года Задача 2022 года – создание инфраструктуры и команды юбилея Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководитель проектного офиса «Пермь 300» Антон Клепиков на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми 8 февраля доложил о ходе подготовки к юбилею.

В 2021 году был разработан фирменный стиль, созданы сайт и страницы в соцсетях для информирования о предстоящих событиях, разработаны пакеты для партнёров, определены параметры взаимодействия с бизнесом по изготовлению юбилейной сувенирной продукции.

В целом сформирована событийная линейка; о ней Антон Клепиков планирует подробно рассказать на следующем заседании оргкомитета. Все события распределены по восьми основным трекам: «Семья», «Молодёжь», «Спорт», «Экономика», «Экология», «Комфортная среда», «Культура» и «Образование». У каждого направления будет свой «амбассадор» — узнаваемое лицо, которое будет это направление представлять. Определены основные локации для проведения мероприятий во всех районах города, подготовлен проект совместной программы с Санкт-Петербургом (в партнёрстве с пермским землячеством этого города). Начата работа с волонтёрским корпусом и НКО.

В наступившем году планируется подготовить всю праздничную инфраструктуру в районах и центре города и создать профессиональную команду во главе с режиссёром, возможно, приглашённым из столиц.

Координацию мероприятий с Екатеринбургом планируется проработать на этой неделе в ходе Zoom-совещаний. Задача ближайших недель — сформировать пул информационных партнёров и проработать план праздничного оформления города.

Разрабатывается несколько линеек сувенирной продукции, начало производства планируется на март нынешнего года, начало широкой продажи — в июне.

Первым праздничным событием в преддверие юбилейного года будет открытие праздничного ледового городка на эспланаде. К его проектированию планируется приступить уже в апреле, поскольку впервые городок будет занимать все три квартала эспланады — таких объёмов ледяного строительства в Перми ещё не было; будут и другие ледовые локации, выдержанные в юбилейной тематике.

Губернатор Дмитрий Махонин добавил, что планируется заливка большого катка «по типу Красной площади», и предложил на следующем заседании оргкомитета обсудить технологию заливки большого ледового пространства.

Вторым этапом праздничных событий 2023 года Антон Клепиков назвал брендирование и оформление города в разработанном фирменном стиле юбилея, а третий этап — собственно праздник, ядро которого придётся на 1 июня — 10 октября 2023 года.

Главное событие — День города — предварительно намечено на 26 августа — через неделю после аналогичного события в Екатеринбурге.

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