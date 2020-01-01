Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фонд «Пермь 300» аккумулировал более семи миллионов спонсорских рублей Многие компании вкладываются в подготовку к юбилею иными способами Поделиться Поделиться Твитнуть

Презентация логотипа к 300-летию Перми

О ходе привлечения партнёров к празднованию 300-летия Перми на заседании оргкомитета по подготовке к празднику 8 февраля рассказал глава Перми Алексей Дёмкин.

По его словам, муниципалитет направил 207 писем в организации, которые рассматриваются в качестве потенциальных партнёров программы «Пермь 300». По состоянию на 7 февраля получены положительные ответы от 29 организаций, 19 организаций сообщили о невозможности участия в проекте.

По итогам переговоров с партнёрами фонд «Пермь-300» заключил пять партнёрских соглашений на общую сумму 7 млн 250 тыс. руб.

По мнению главы Перми, сейчас компании подводят финансовые итоги 2021 года, и после этого следует ожидать ещё решений о возможности или невозможности участия в спонсорских программах юбилея.

Губернатор Дмитрий Махонин добавил, что многие компании, не вкладываясь в фонд, вносят существенный вклад в подготовку к юбилею – например, реконструируют парки и скверы, и там задействованы значительно большие суммы.

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