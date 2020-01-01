Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Фонд «Пермь 300» аккумулировал более семи миллионов спонсорских рублей
Многие компании вкладываются в подготовку к юбилею иными способами
О ходе привлечения партнёров к празднованию 300-летия Перми на заседании оргкомитета по подготовке к празднику 8 февраля рассказал глава Перми Алексей Дёмкин.
По его словам, муниципалитет направил 207 писем в
организации, которые рассматриваются в качестве потенциальных партнёров
программы «Пермь 300». По состоянию на 7 февраля получены положительные ответы
от 29 организаций, 19 организаций сообщили о невозможности участия в проекте.
По итогам переговоров с партнёрами фонд «Пермь-300» заключил
пять партнёрских соглашений на общую сумму 7 млн 250 тыс. руб.
По мнению главы Перми, сейчас компании подводят финансовые
итоги 2021 года, и после этого следует ожидать ещё решений о возможности или
невозможности участия в спонсорских программах юбилея.
Губернатор Дмитрий Махонин добавил, что многие компании, не
вкладываясь в фонд, вносят существенный вклад в подготовку к юбилею – например,
реконструируют парки и скверы, и там задействованы значительно большие суммы.
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