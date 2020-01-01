Елена Синица Число привитых от коронавируса детей в Пермском крае выросло до 853 Самочувствие вакцинированных — удовлетворительное Поделиться Поделиться Твитнуть

На сегодняшний день в Прикамье от коронавируса привито 853 ребёнка. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минздрава. Самочувствие вакцинированных — удовлетворительное.

Сейчас в России разрешено прививать от коронавирусной инфекции подростков в возрасте 12—17 лет вакциной «Спутник М». Вакцинация проводится с письменного согласия родителей ребёнка.

Ранее также сообщалось, что в Перми на детях испытают вакцину «КовиВак».

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