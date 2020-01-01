Мария Сыропятова В Камской долине жильё начнут строить с 2023 года Проект рассчитан до 2030 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Концепция нового микрорайона в Камской долине

В микрорайоне Камская долина с 2023 года планируют начать возводить жильё. О деталях градостроительных планов властей на заседании правительства Пермского края рассказал глава Перми Алексей Дёмкин.

«Ландшафтные кластеры в два-три этажа, экокварталы с этажностью три–пять этажей и многофункциональная застройка с акцентным повышением этажности», — описал планируемую жилую застройку микрорайона Камская долина Алексей Дёмкин.

Сроки строительства — 2023–2030 годы.

Судя по карте, представленной в презентации, многофункциональная застройка с акцентным повышением этажности может появиться за ТРК «СпешиLove», рядом со спортивным кластером микрорайона Камская долина.

При этом строительство жилья в Камской долине увязывается с возведением нового моста через Каму в створе ул. Крисанова.

Напомним, о планах построить в Камской долине Перми новый микрорайон на 2,5 млн кв. м жилья и социальной инфраструктуры осенью прошлого года объявила компания «Кортрос-Пермь».

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