В Камской долине планируют построить 2,5 млн кв. м жилья и социальной инфраструктуры Концепция застройки микрорайона представлена на строительном форуме «100+» Поделиться Поделиться Твитнуть

Концепция нового микрорайона в Камской долине

На международном строительном форуме «100+» в Екатеринбурге гендиректор «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков сообщил о планах компании построить в Камской долине Перми новый микрорайон на 2,5 млн кв. м жилья и социальной инфраструктуры.

Невозможно развивать только застроенные районы, более эффективно — вовлекать новые территории, передаёт ТАСС слова Маховикова, сказанные им на одной из сессий форума. Развитие новых районов позволяет применять новые технологии и новые планировочные решения.

«Мы сейчас разработали концепцию, это совершенно новый микрорайон с точки зрения компоновки, подходов. Он позволяет построить порядка 2,5 млн квадратных метров и существенно изменить комфортность проживания в Перми с точки зрения и транспортной, и социальной доступности», — сказал Маховиков.

Напомним, ранее сообщалось, что краевые власти, при условии возведения нового моста через Каму, планируют реализовать масштабный проект жилой застройки в Камской долине Перми. Проект предполагает освоение 900 га земли.

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