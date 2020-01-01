Мария Сыропятова В Камской долине может появиться технопарк В марте проект образовательного кластера представят Михаилу Мишустину Поделиться Поделиться Твитнуть

Камская долина

Илья Липин

Образовательный кластер в Камской долине Перми могут дополнить проектом создания IT-технопарка. О планах развития правобережной части Перми рассказал на заседании правительства губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Напомним, что в Камской долине планируют построить межвузовский кампус с общежитиями для студентов. Проект уже прошёл госэкспертизу.

«В марте буду презентовать проект председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, — сообщил Дмитрий Махонин. — Рассчитываем на то, что Федерация нас поддержит».

По словам Махонина, для региона важно создавать условия для развития высокотехнологичных производств.

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