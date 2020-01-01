За сутки COVID-19 подтверждён у пациентов во всех муниципалитетах Прикамья Больше всего заболевших выявлено в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса выявлены во всех 46 территориях Пермского края.

Так, в Перми заболели 2137 человек, в Чернушинском городском округе — 287, в Пермском муниципальном районе — 253.

В Соликамском округе заболели 187 местных жителей, в Октябрьском — 186, в Кудымкаре — 145.

В Бардымском муниципальном округе диагноз подтвердился у 109 пациентов, в Куединском — у 103, в Суксунском округе — у 97, в Верещагинском — у 88, в Березниках — у 78.

Отметим, с начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 219 255 случаев COVID-19.

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