За нарушение антиковидных правил пермяки оштрафованы на 190 млн рублей Правонарушителями признаны 22,9 тыс. граждан Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили, что с 24 января по 7 февраля на предмет соблюдения противоэпидемического режима специалисты проверили 592 организации региона.

Нарушения выявлены на 116 объектах. Среди них кафе, общественный транспорт, магазины продовольственной и непродовольственной торговли, учреждения культуры и образования. К нарушителям будут применены меры административного воздействия.

Всего же с начала пандемии и по 20 января 2022 года должностными лицами РПН проверено выполнение противоэпидемических мероприятий на 29,5 тыс. объектах надзора; возбуждено около 50 тыс. дел об административных правонарушениях.

Оштрафовано 22,9 тыс. граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Общая сумма штрафов превысила 190 млн руб.





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