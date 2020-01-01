Елена Синица В Перми укороченные рейсы общественного транспорта начнут обозначать буквой К В частности, это коснётся автобусов №26, 44, 47 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми маршруты общественного транспорта, выполняющие короткие рейсы, будут обозначать буквой К. Об этом сообщает пресс-служба Гортранса.

Поясняется, что это поможет отличить такой рейс до посадки в салон. Так планируется обозначать маршруты №26, 44, 47 и другие. Уже сейчас букву К можно встретить на маршруте №59.





На карте, размещённой на сайте Гортранса, такие маршруты обозначают звёздочками.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.