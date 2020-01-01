Елена Синица В Перми выбрали подрядчиков для строительства трёх муниципальных домов Завершить строительство планируется в 2023-2024 годах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми определены подрядчики, которые займутся проектированием и строительством трёх муниципальных домов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, ООО «Пермь — Уралстальконструкция» построит дом на ул. Маяковского, 57. Сейчас с организацией заключён муниципальный контракт. Ранее с этим же подрядчиком заключили контракт на строительство и проектирование муниципального дома по адресу: ул. Маяковского, 54.





Помимо этого, ООО «ЖКБ-Строй-Инвест» построит дом по адресу: ул. Чайковского, 11.





Поясняется, что это будут 10-этажные дома. Их площадь составит не менее 10 тыс. кв. м. В каждом из них разместятся порядка 250 квартир. Завершить строительство домов планируется в 2023 и 2024 годах.

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