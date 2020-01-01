Мария Сыропятова Мэрия Перми выставила на торги право заключения договора на строительство спорткомплекса на Парковом Проект планируется реализовать через муниципально-частное партнёрство Поделиться Поделиться Твитнуть

Ул. Подлесная, 41

domofoto.ru

На муниципальной торговой площадке на торги выставлено право на заключение договора на строительство спорткомплекса на ул. Подлесной, 41 в Перми. Реализовать проект планируется через механизм муниципально-частного партнёрства.

Частный инвестор должен за полтора года спроектировать, построить, ввести в эксплуатацию спорткомплекс. Взамен инвестор получит право на регистрацию объекта в собственность после ввода его в эксплуатацию. Объём инвестиций — 46,5 млн руб.

В постановлении главы Перми о заключении договора уже указана компания ООО «Мира Инвест».

Заявки принимаются от инвесторов до 28 февраля, конкурс запланирован на 1 марта 2022 года.

Ранее на площадке на ул. Подлесной, 41 находились жилые дома, признанные аварийными и подлежащими сносу.

Общая площадь одноэтажного спорткомплекса составит 3 тыс. кв. м, площадь объекта капстроя — 1,5 тыс. кв. м. Открытая спортплощадка займёт ещё 600 кв. м.

В спорткомплексе должно быть не менее двух круглогодичных теннисных кортов с покрытием «хард» размером не менее 34 на 16 м. Также согласно проекту договора должно быть возведено не менее одного летнего теннисного корта на открытой спортплощадке размером не менее 34 на 16 м.

Дополнительно в СК должно быть оборудовано не менее восьми раздевалок с душевыми кабинами, санузел для посетителей и персонала, зал общей физической подготовки, а также комната для клиентов и родителей.

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