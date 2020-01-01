Андрей Стрельцов «Амкар» обнародовал список соперников, с которыми сыграет на сборах Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Пермский ФК «Амкар» запланировал провести пять товарищеских матчей на первом сборе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что первый этап выездных сборов перед весенней частью сезона красно-чёрные проведут в Сочи. Команда будет проживать и готовиться в комплексе «Лоо-Арена» с 20 февраля по 5 марта.

Уже составлен предварительный календарь проверочных матчей. 23 февраля соперником пермяков станет Динамо Минск, 26 февраля — Динамо Брянск, 28 февраля — СКА Ростов-на-Дону, 3 марта — Сокол, 5 марта — Сочи-М.

Соперники и даты игр могут быть изменены. Будут ли прямые трансляции для болельщиков, решит тренерский штаб команды.





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