Коллективный иммунитет к COVID-19 в группе «Уралкалий» составляет более 93% На реализацию антиковидных мероприятий в 2021 г. было направлено 343,6 млн руб Поделиться Поделиться Твитнуть

Уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в группе «Уралкалий» составляет более 93%. Об этом сообщает пресс-служба «Уралкалия».

В компании созданы все условия для вакцинации и ревакцинации сотрудников в поликлиниках и во всех здравпунктах на производственных площадках в Березниках и Соликамске. Вакцинировано и ревакцинировано более 17,3 тыс. сотрудников группы. Всего на реализацию антиковидных мероприятий в 2021 г. было направлено 343,6 млн руб.

Компания неукоснительно соблюдает требования федеральных и региональных органов исполнительной власти, надзорных организаций по охране здоровья персонала в условиях распространения коронавирусной инфекции. Все сотрудники обеспечены защитными масками и другими средствами индивидуальной защиты. За время пандемии было приобретено более 21 млн масок, 168 тыс. антисептиков. В настоящий момент около 2 тыс. человек переведены на удаленный режим работы. Проводится обязательная санитарная обработка и дезинфекция помещений и корпоративного транспорта. На предприятиях группы установлены дезинфицирующие устройства для обработки рук, организовано ежедневное измерение температуры сотрудников.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Приоритетным направлением для «Уралкалия» является охрана здоровья сотрудников. Комплекс предпринимаемых мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, активная прививочная кампания позволили сформировать высокий уровень коллективного иммунитета и обеспечить безопасные условия труда и стабильность производственных процессов.

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