Елена Синица В Прикамье вакцинировано 57,7% взрослого населения Первичную вакцинацию прошли более 1 млн 160 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным краевого минздрава, с начала массовой иммунизации от COVID-19 в регионе первичную вакцинацию прошли более 1 млн 160 тыс. жителей. Это составляет 57,7% от всего взрослого населения. Порядка 5,5 тыс. человек впервые сделали прививки за прошедшую неделю, передаёт пресс-служба краевого правительства.

Кроме этого, сообщается, что 221,4 тыс. жителей края приступили к ревакцинации. С начала массовой вакцинации поставили первый компонент прививки 433 тыс. жителей края в возрасте 60 лет и старше, в том числе 6,6 тыс. из них — за прошедшую неделю.





Напомним, ранее сообщалось, что в Прикамье привилось 657 детей.

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