Елена Синица В Прикамье от коронавируса привилось 657 детей Прививки ставят по месту учёбы и в детских поликлиниках Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным краевого минздрава, на сегодняшний день в Пермском крае от COVID-19 привито 657 несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Главврач городской детской клинической больницы № 3 Игорь Шинкарик отметил, что к принятию решения о вакцинации детей нужно подойти серьёзно.





«Мы убедились, что ребята среднего и старшего школьного возраста порой болеют очень тяжело, с двухсторонним поражением лёгких, и в том числе находятся в палатах интенсивной терапии и реанимации на ИВЛ. Кроме того, даже у переболевших в лёгкой форме часто наблюдается постковидный синдром — немотивированная усталость, последствия для сердечно-сосудистой системы и другие проявления последствий перенесенной инфекции. Поэтому прививать ребят этой группы — очень важно», — сказал Игорь Шинкарик.





Напомним, что иммунизация детей проводится вакциной Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»). Вакцинация проводится с письменного заявления одного из официальных представителей несовершеннолетнего (родителя, опекуна и т.д.). Прививки делают по месту учёбы, а также в детских поликлиниках по предварительной записи.

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