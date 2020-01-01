Роспотребнадзор готовит коллективный иск против организатора речных круизов на теплоходе «Урал» В ведомстве жду заявления от всех потерпевших Поделиться Поделиться Твитнуть

теплоход "Урал" / фото: turproezdka.ru

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю предложили потребителям присоединиться к коллективному иску к ООО «Ин Тур Бюро».

Как сообщили в ведомстве, в управление обращаются граждане из городов Пермского края и Екатеринбурга с жалобами на туроператора. Он продавал путёвки на речные круизы на теплоходе «Урал» в 2019 и 2020 годах, которые в итоге не состоялись, а теперь уклоняется от возврата денежных сумм. Им также не были предложены равнозначные турпродукты.

Судами уже удовлетворены иски, поданные краевым управлением Роспотребнадзора в защиту конкретных потребителей.

Теперь управление готовит коллективный иск к ООО «Ин Тур Бюро».

Чтобы к нему присоединиться, нужно написать и отправить в ведомство соответствующее заявление (г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, тел. 239-34-20) .

К заявлению следует приложить документы, подтверждающие факт заключения договора о реализации турпродукта, ответы «Ин Тур Бюро» на претензии потребителей, переписку с турагентами, другие документы по фактам, указывающим на нарушение прав потребителей туроператором.

Потребители могут присоединиться к иску при условии, что спорная ситуация не была предметом рассмотрения гражданского дела в судебных инстанциях.

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