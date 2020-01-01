Судебные приставы взыскали с предпринимателя в Чернушке штраф за продажу контрафактного алкоголя Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Чернушинском городском округе у индивидуального предпринимателя было изъято 200 литров спиртосодержащей продукции. У бизнесмена не оказалось лицензии на продажу крепкого алкоголя. К тому же часть товара имела отчетливые признаки подделки, продавец не смог соответствующими документами подтвердить подлинность продукта.

Весь нелегальный товар конфисковали и уничтожили.

В местное отделение судебных приставов на исполнение поступило решение суда, согласно которому нарушитель должен был выплатить 100 тыс. рублей. В качестве мер принудительного исполнения сотрудники ведомства наложили арест на счета должника и вынесли запрет на регистрационные действия с автомобилем неплательщика. Это побудило бизнесмена выплатить административный штраф в полном размере, сообщили в пресс-службе краевого УФССП.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.





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