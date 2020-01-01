Прямые рейсы из Перми в Крым откроются в мае Забронировать туры предлагают два оператора Поделиться Поделиться Твитнуть

Туроператоры начали бронирование туров из Перми в Крым. Об этом сообщает «Рифей».

Прямые рейсы до Симферополя со 2 мая анонсировал Pegas Touristik. Сначала рейсы будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам, а с июня частота увеличится до четырёх раз в неделю перелёты планируются по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Перевозить туристов будут самолеты авиакомпании Nordwind Airlines

Продажу туров в Крым с 29 мая открыл также туроператор «Библио-Глобус». Он предлагает перелёты в Симферополь и обратно авиакомпанией Red Wings.

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