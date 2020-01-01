На предстоящей неделе количество осадков в Прикамье может превысить норму в два раза Самыми тёплыми днями станут пятница и суббота Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Неделя с 7 по 13 февраля в Пермском крае окажется теплее нормы на 3 — 4 градуса. Количество же осадков вновь может превысить норму в 1,5 — 2 раза. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и Я».

Наибольшее количество осадков выпадет на юге края с четверга по субботу. Однако снегопады всё же будут менее интенсивными, чем на прошлой неделе.

Самым холодным днём недели станет вторник 8 февраля. В северных и восточных районах края температура опуститься до −17…−22° ночью и до −10…−15° днём. На западе и в центральной части похолодание будет не столь существенным — ночью до −12…−17°, днём будет −5…−10°

Самым тёплыми днями станут пятница и суббота. Дневная температура в разных районах не опустится ниже −3…−8°





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