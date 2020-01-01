В Пермском крае в ближайшие сутки ожидается похолодание до –20 градусов Минимальная температура будут отмечаться при прояснениях в ночные часы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь на понедельник в Пермском крае ожидается значительное похолодание. Столбики термометров на территории региона опустятся до —13°, а при прояснениях до −20°, сообщили в региональном управлении МЧС.

По прогнозам синоптиков, 7 февраля в Прикамье ожидается переменная облачность, осадки в виде изморози, местами пройдет небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный умеренный с порывами до 14 метров в секунду.

В дневные часы температура воздуха будет около −5…−10°, по востоку — до −15°.

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