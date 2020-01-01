В Пермском крае за сутки зарегистрировано 4 505 заболевших коронавирусом
Выздоровели 440 человек, семеро скончались
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 4 505 человек,. 641 из них — дети до 17 лет включительно.
Выздоровели за сутки 440 человек, семеро скончались.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 209 654, погибших от новой коронавирусной инфекции — 7 870.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 3 200 пациентов, 237 из них в тяжелом состоянии (88 подключены к аппаратам ИВЛ).
По состоянию на утро 6 февраля в Прикамье завершили курс вакцинации 1 312 077 жителей.
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