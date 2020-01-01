Прокуратура взыскала с начальника управления ЖКХ Добрянки 600 тыс. рублей Решение суда вступило в законную силу Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском краевом суде рассмотрена апелляционная жалоба на решение Добрянского районного суда об удовлетворении иска прокурора к бывшему начальнику МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства администрации Добрянского муниципального района» о взыскании более 600 тыс. рублей.

Ранее прокуратура Добрянки при проверке указанного муниципального предприятия выявила нарушения законодательства о контрактной системе при реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В частности, речь идёт о благоустройстве бульвара по переулку Строителей. В рамках заключенного контракта подрядчик применил более дешевый вариант работ, что ухудшило технические и функциональные характеристиками. Чиновник же, зная о данном факте, принял выполненные работы без каких-либо замечаний и допустил оплату в полном размере из бюджета муниципального образования.

Суд первой и второй инстанции признали требования прокуратуры законными и обоснованными, подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Решение суда вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.