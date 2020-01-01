Андрей Стрельцов «Молот» подрезал «Омские крылья» Пермская хоккейная дружина крупно обыграла соперника Поделиться Поделиться Твитнуть

«Молот» в своём последнем домашнем матче регулярного чемпионата с крупным счётом обыграл «Омские крылья». Преимущество «молотобойцев» было заметно на протяжении всей встречи.

В первом периоде у хозяев отличились Камиль Шиафотдинов и Алексей Шубин. После перерыва Даниил Сероух и Илья Чефанов упрочили лидерство хозяев. А подвели итог встречи в третьем периоде Дмитрий Воробьев и Денис Цыганов. Итог поединка 6-1.





Следующий матч пермская команда проведет на выезде 11 февраля против ХК «Ростов».

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