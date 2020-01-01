Елена Синица В Прикамье выявлено 43 «ковидных» территории Больше всего заражённых в Перми, Березниках и Пермском муниципальном районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые случаи заражения COVID-19 были выявлены в 43 территориях региона.





Так, в Перми коронавирус диагностирован у 2 064 человек, в Березниках — у 227, в Пермском муниципальном районе — у 211, в Соликамском городском округе- у 147, в Краснокамском — у 146.





В Суксунском городском округе обнаружено 106 новых заболевших, в Чернушинском городском округе — 81, в Чусовском — 76, в Кунгуре — 66. В Березовском муниципальном округе заболели 64 жителя, в Верещагинском городском округе — 61.





В Бардымском муниципальном округе заразились 57 жителей, в Кунгурском районе — 52, в Карагайском муниципальном округе — 50, в Добрянском городском — 48.

Еще 39 случаев заболевания обнаружено в Горнозаводском городском округе, 38 — в Ильинском, 33 — в Ординском муниципальном, 32 — в Оханском городском.





По 29 новых инфицированных выявлено в Чайковском, Нытвенском городском и Еловском муниципальном округах. По 27 случаев диагностировано в Очёрском и Кишертском городских округах.





В Октябрьском городском округе заболели 26 человек, в Александровском муниципальном округе — 25. В Красновишерском городском , Сивинском и Кочевском муниципальных округах заражены по 21 человеку.





В Гайнском заболели ещё 20 человек, в ЗАТО Звёздный — 19, в Частинском муниципальном округе -18, в Лысьвенском городском -16, в Кудымкаре — 15, в Чердынском городском — 14, в Большесосновском муниципальном — 10.





В Осинском городском и Юсьвинском муниципальном округах положительные результаты ПЦР-тестов получили по девять человек, в Кудымкарском муниципальном — восемь, в Косинском — пять, в Куединском муниципальном и и в Губахе- по три, в Кизеле -1.





Всего за период диагностики в регионе Роспотребнадзор официально подтвердил 200 791 случай COVID-19.

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