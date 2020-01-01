Елена Синица
Краевое МЧС предупреждает о сильных снегопадах
В отдельных районах возможны гололёд и туман
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По данным ЦГМС, 5 февраля по центральным районам Пермского края ожидается сильный снег. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Также в отдельных районах возможны налипание мокрого снега, гололёд, туман.
В ведомстве просят водителей быть предельно осторожными и внимательными и соблюдать скоростной режим.
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