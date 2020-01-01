За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено более 4 тыс. новых случаев COVID-19 Скончались 17 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае заболели ковидом 4 003 человека, 1 018 из них — дети до 17 лет включительно.

Выздоровели 442 пациента, скончались 17.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, лежат 2 992 человека, из них 209 в тяжелом состоянии (81 подключён к аппаратам ИВЛ).

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 200 791, скончавшихся — 7 851.

По состоянию на утро 4 февраля в Пермском крае завершили курс вакцинации 1 308 027 жителей.





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