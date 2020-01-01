Ещё три пермских кафе будут оштрафованы за работу в ночное время Сумма штрафа может достигать миллиона рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Работа в ночное время зафиксировано на чеке заведения общепита / фото: пресс-служба минтербеза по Пермскому краю

В ходе очередного ночного рейда сотрудников минтербеза Пермского края снова выявлены нарушения в работе пермских баров и кафе, сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с пандемией в регионе издан указ о запрете работы точек общепита с 23.00 до 6 часов утра. Однако не все предприниматели эти ограничения соблюдают.

Так, в результате контрольных мероприятий выяснилось, что в ночное время работали бар «Библиотека» (ул. Сибирская, 10), кафе-кальянная «Мята Lounge» (ул. Революции, 24), бар «The Friends» (ул. Газеты Звезда, 12). При этом в последнем заведении аналогичное нарушение было зафиксировано две недели назад.

В отношении владельцев сотрудниками правоохранительных органов зарегистрированы материалы проверок по обстоятельствам совершения правонарушения по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн руб., либо деятельность предприятий будет приостановлена на срок до 90 суток.

Кроме того, в отношении одной из сотрудниц кафе-кальяна «Мята Lounge» составлен протокол об административном правонарушении за отсутствие маски и перчаток.

Ещё по двум проверенным адресам — ул.Ленина, 44 и 27 — после 23.00 кафе оказались закрыты.

В министерстве добавили, что рейды будут продолжены.

Напомним, ранее «Новый компаньон» сообщал о нарушениях антиковидных ограничений ещё в трёх пермских кафе.

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