Елена Синица В Перми из-за работы в ночное время могут оштрафовать ещё три кафе Штрафы могут составить до полумиллиона рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С четверга на пятницу минтербез совместно с правоохранительными органами провёл рейд по выявлению нарушений ограничений работы баров, ресторанов, караоке-клубов после 23:00. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По результатам проверки выяснилось, что после 23:00 работали кафе-бар ShakeRooM, бар «Наташа» и заведение Nebar. В ведомстве отмечают, что рейды будут продолжены.

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Напомним, неделю назад в результате рейда были выявлены четыре заведения, игнорировавшие введённые запреты. Это бары Tony Моntana и Natasha (ул. Сибирская, 16), кафе The Friends (ул. Газеты «Звезда», 12), «Главбар» (ул. Монастырская, 14).





Отмечается, что за такое правонарушение для индивидуальных предпринимателей размер штрафа составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. руб. Если действия гражданина повлекли за собой причинение вреда здоровью других людей, то применяется взыскание в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн руб. или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

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