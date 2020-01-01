В Перми возбудили дела против хозяев работавших ночью кафе и баров Нарушителям грозят крупные штрафы Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ночь с пятницы на субботу сотрудники краевого министерства территориальной безопасности совместно с правоохранительными органами провели рейд по кафе, ресторанам и барам Перми с целью проверки соблюдения владельцами требований указа об ограничениях работы развлекательных заведений в период пандемии. Соблюдение этих мер необходимо, чтобы сдерживать распространение COVID-19.

Согласно документу, после 23:00 данные объекты должны прекращать работу.

В результате совместного рейда были выявлены четыре заведения, игнорировавшие введённые запреты. Это бары Tony Моntana и Natasha (ул. Сибирская, 16), кафе The Friends (ул. Газеты «Звезда», 12), «Главбар» (ул. Монастырская, 14). Во всех заведениях работал бар, дискотека, посетители могли попасть туда после 23:00 в ночное время.

В отношении заведений зарегистрированы материалы проверок по обстоятельствам совершения правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Напомним, весной 2020 года ответственность за правонарушения в условиях неблагоприятной эпидситуации была ужесточена. Для ИП размер штрафа сейчас составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. руб. При причинении вреда здоровью других людей штраф может возрасти до 1 млн руб., а деятельность предприятия может быть приостановлена на 90 суток.

Как отметили в минтербезе, рейды по кафе и барам будут продолжены.

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