Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 4 по 6 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

С 4 февраля в галерее частных коллекций «Уникум» проходит выставка печатной графики «Тагильский след» (16+): работы Татьяны Баданиной, Владимира Зуева, Владимира Наседкина и Евгения Бортникова.

4 февраля в 18:30 в «Альянс Франсез-Пермь» стартует дискусионный клуб с носителем языка (12+).

4 февраля в 19:00 в Органном концертном зале выступит пианист, лауреат международных конкурсов Андрей Гугнин (6+).

5 февраля в 13:00 в Детском музейном центре пройдёт мастер-класс «Динамическая игрушка: ракеты» (6+ от 7 лет).

5 февраля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» Оркестр NÉOrchestra выступит с программой «Неоклассика | Композиторы XXI века» (16+).

6 февраля в 13:00 в Детском музейном центре пройдёт мастер-класс «Динамическая игрушка: космонавт» (6+ от 7 лет).

6 февраля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на показ спектакля по новой пьесе Тома Стоппарда «Леопольдштадт» (16+). Спектакль входит в публичную программу выставки «The Lonka Project. Человек под номером» Еврейского музея и центра толерантности.

6 февраля в 19:00 в Пермском театре оперы и балета пройдёт вечер камерной музыки в фойе «Под небом Парижа: Франсис Пуленк» (12+).

6 февраля в 19:00 в Органном концертном зале выступит народный артист России, органист Владимир Хомяков с концертом «От классики до джаза» (6+).

До 9 февраля в киноцентре «Премьер» в ограниченном прокате – классика мирового кино «Седьмая печать» (16+) Ингмара Бергмана.

До 13 февраля в Доме художника проходит выставка детского рисунка «Разноцветный мир» (0+).

Выставка детского рисунка

Пермский дом художника

До 22 февраля на сайте «Ваш досуг» можно увидеть балет «Пеппи Длинныйчулок» (12+) в постановке Пера Исберга.

До 27 февраля на сайте «Ваш досуг» можно увидеть психологический триллер «Поворот винта» (18+) – оперу Бенджамина Бриттена, основанную на рассказе Генри Джеймса о привидениях, в постановке Андреа Бреет и дирижёром Бена Глассберга.

До 20 июня на сайте «Ваш досуг» звёздные пианисты Марта Аргерих и Мария Жуан Пиреш вместе с британским дирижером Дэниелом Хардингом и Оркестром Романской Швейцарии в Виктория-холле исполнят два крупных произведения Моцарта и Малера (16+). В программе — «Концерт для двух фортепиано ми-бемоль мажор» Вольфганга Амадея Моцарта и «Симфония № 1 ре мажор» Густава Малера.

Ежедневно в группе в ВКонтакте «вилисов постраматический» можно увидеть запись спектакля Михаэля Тальхаймера «Emilia Galotti» (18+).

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