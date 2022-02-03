Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша уикенда
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 4 по 6 февраля
С 4 февраля в галерее частных коллекций «Уникум» проходит выставка печатной графики «Тагильский след» (16+): работы Татьяны Баданиной, Владимира Зуева, Владимира Наседкина и Евгения Бортникова.
4 февраля в 18:30 в «Альянс
Франсез-Пермь» стартует дискусионный клуб
с носителем языка (12+).
4 февраля в 19:00 в
Органном концертном зале выступит пианист, лауреат международных конкурсов
Андрей Гугнин (6+).
5 февраля в 13:00 в
Детском музейном центре пройдёт мастер-класс «Динамическая игрушка: ракеты» (6+ от 7
лет).
5 февраля в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» Оркестр NÉOrchestra выступит с программой
«Неоклассика | Композиторы XXI века» (16+).
6 февраля в 13:00 в
Детском музейном центре пройдёт мастер-класс «Динамическая игрушка: космонавт» (6+ от
7 лет).
6 февраля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают
на показ спектакля по новой пьесе Тома Стоппарда «Леопольдштадт» (16+).
Спектакль входит в публичную программу выставки «The Lonka Project. Человек под
номером» Еврейского музея и центра толерантности.
6 февраля в 19:00 в
Пермском театре оперы и балета пройдёт вечер камерной музыки в фойе «Под
небом Парижа: Франсис Пуленк» (12+).
6 февраля в 19:00 в
Органном концертном зале выступит народный артист России, органист Владимир
Хомяков с концертом «От классики до джаза» (6+).
До 9 февраля в
киноцентре «Премьер» в ограниченном прокате – классика мирового кино «Седьмая
печать» (16+) Ингмара Бергмана.
До 13 февраля в Доме
художника проходит выставка детского рисунка «Разноцветный мир» (0+).
До 22 февраля на сайте
«Ваш досуг» можно увидеть балет «Пеппи
Длинныйчулок» (12+) в постановке Пера Исберга.
До 27 февраля на сайте
«Ваш досуг» можно увидеть психологический триллер «Поворот винта» (18+) – оперу
Бенджамина Бриттена, основанную на рассказе Генри Джеймса о привидениях, в
постановке Андреа Бреет и дирижёром Бена Глассберга.
До 20 июня на сайте
«Ваш досуг» звёздные пианисты Марта Аргерих и Мария Жуан Пиреш вместе с
британским дирижером Дэниелом Хардингом и Оркестром Романской Швейцарии в
Виктория-холле исполнят два
крупных произведения Моцарта и Малера (16+). В программе — «Концерт для
двух фортепиано ми-бемоль мажор» Вольфганга Амадея Моцарта и «Симфония № 1 ре
мажор» Густава Малера.
Ежедневно в группе в
ВКонтакте «вилисов постраматический» можно увидеть запись спектакля Михаэля
Тальхаймера «Emilia Galotti»
(18+).
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