Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стало известно, где пройдут «59 фестивалей 59 региона» Среди победителей конкурса – фестиваль комиксов, и велофестиваль, и народные обрядовые праздники Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Гречищев

Пресс-служба Пермского дома народного творчества «Губерния» сообщает, что стали известны победители конкурса «59 фестивалей 59 региона». Экспертная комиссия получила на рассмотрение 102 заявки из 32 территорий края. В список победителей вошли 59 событий, среди которых есть как давно и хорошо зарекомендовавших себя, так и совершенно новые.

Фестивали пройдут как в городах Пермского края, таких как Чайковский, Очёр, Кунгур, Губаха, так и в небольших самобытных деревнях и посёлках, носящих порой забавные названия: Копчиково, Пеньки, Зипуново, Кляпово.

Среди самых необычных проектов — фестиваль современной визуальной культуры, косплея и комиксов «KungurСon» в Кунгуре, «Битва снеговиков» в Кизеле, фестиваль одуванчиков в Губахе, «Gless&Fest: Сива Стёкольное» в Сиве, фестиваль русской крестьянской кухни «Ярушник» в селе Сепыч Верещагинского района, «Праздник топора» в Зарубино, «Капустная вечёрка» в Гайнах, «Балалайка — metal» в Лысьве и многие другие.

В то же время жители Пермского края не останутся без любимых традиционных фестивалей, таких как Праздник черники и черничного пирога в Красновишерске, «Селенитовая шкатулка» в Орде, Покровская ярмарка в Чердыни и Барда-Зиен в Барде.





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