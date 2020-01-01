В выходные в Прикамье похолодает до –18 градусов Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Как сообщает портал «Метеоролог и я», в грядущие выходные в Пермском крае ожидается похолодание.

Так, в ночные часы в субботу по северу края столбики термометров могут опускаться до −18°, но большинство районов региона еще останутся в тёплой воздушной массе. поэтому ночью будет −3…−8°, а днём потеплеет до 0…−5°. Будет облачно, пройдёт снег, местами умеренный.

В воскресенье, 6 февраля, в течение дня ожидается похолодание до −6…−11°, по северу до −11…−16°. Как сообщает ВЕТТА, также возможно усиление ветра, в отдельных порывы могут достигать до 13 метров в секунду.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.