В Прикамье зафиксированы случаи осложнения беременности из-за коронавируса Основным из осложнений СOVID-19 является нарушение свертываемости крови и образование тромбов Поделиться Поделиться Твитнуть

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newsko.ru

Минздрав Пермского края назвал риски заражения коронавирусной инфекцией для беременных женщин. Об этом сообщает «Рифей». Как рассказала начальник отдела по организации службы родовспоможения Минздрава Пермского края профессор Елена Черкасова, основным из осложнений СOVID-19 является нарушение свертываемости крови и образование тромбов.

Это может привести к замиранию беременности, остановке развития плода, а также рождению ослабленных детей.

«Мы имеем увеличение количества младенцев, умерших за первый месяц текущего года и за прошлый год по причине осложнений течения беременности, связанных с коронавирусом», — заявила Елена Черкасова.

Врач отметила, что на сегодняшний день нет более действенного способа защиты от COVID-19, чем вакцинация. Минздрав Пермского края призывает всех беременных женщин, а также семейных пар, которые планируют зачать ребенка, поставить прививку от коронавирусной инфекции. Профессор также напомнила, что рекомендованный ранее период между беременностью и вакцинацией в шесть месяцев теперь отменен.





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