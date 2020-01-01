В России снимут ограничения для контактных по COVID-19 Президент также отметил, что «никаких локдаунов не намечается» Поделиться Поделиться Твитнуть

Президент РФ Владимир Путин встретился с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Он заявил, что у правительства нет планов вводить локдаун или дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Также он сообщил, что ограничения для контактных лиц могут быть отменены в ближайшее время.

«Обсуждали эту тему с председателем правительства, расстались с ним довольно поздно, где-то уже, наверное, во втором часу ночи. Долго беседовали, в том числе и по этому вопросу. Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения»,— цитирует «Интерфакс» слова Владимира Путина.

Президент отметил, что «никаких локдаунов не намечается». Более того, Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время планируется снять ограничения для контактных лиц из-за «особенности течения болезни, связанной с омикроном, с новым штаммом».

«Есть определенные опасения и у работодателей, и у профсоюзов, потому что в одном случае работодатели хотят обеспечить себе наличие рабочих рук, а профсоюзы обеспокоены тем, чтобы люди получали полноценную заработную плату. Общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать»,— сказал президент.

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