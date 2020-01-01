Мэр Перми предложил горожанам обсудить проблемы общественного транспорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Дёмкин

Константин Долгановский

Глава Перми предложил горожанам обсудить тему развития общественного транспорта. Об этом Алексей Дёмкин сообщил в своём Инстаграм-аккаунте.

«Хочу узнать ваше мнение: где вы считаете необходимым организовать дополнительные остановочные пункты? И на каких маршрутах нужно в первую очередь добавить рейсы?» — написал мэр.

Он также напомнил, что городской департамент транспорта анонсировал меры по развитию отрасли на ближайшее время — это и увеличение транспортной работы на маршрутах с высокой загрузкой, и организация выделенных полос для общественного транспорта, и развитие сети остановочных пунктов.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.