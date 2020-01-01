За прошедшие сутки новые случаи COVID-19 выявлены в 45 из 46 муниципалитетов Пермского края Новые случаи коронавируса не подтверждены только в Красновишерском муниципальном округе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Роспотребнадзоре по Пермскому краю, случаи коронавируса, подтвержденные у жителей региона за сутки, выявлены в 45 муниципальных образованиях.

COVID-19 диагностирован у 1 685 жителей Перми, у 310 жителей Пермского муниципального района, у 229 человек в Краснокамском горокруге, у 109 в Карагайском муниципальном, и у 101 в Соликамском городском округе.

В Березниках заболели 96 местных жителей, в Кудымкаре — 72 человека, в Октябрьском горокруге 71, в Березовском муниципальном округе 70 человек.

Из всех муниципальных образований Пермского края новые случаи коронавируса за прошедшие сутки не подтверждены только в Красновишерском муниципальном округе.

Напомним, по состоянию на 3 февраля в Прикамье за период пандемии Роспотребнадзором официально подтверждено 196 788 случаев новой коронавирусной инфекции.

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