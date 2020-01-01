Основатель Xsolla Александр Агапитов ушёл с поста генерального директора компании На его место назначен главный технический директор Xsolla Константин Голубицкий Поделиться Поделиться Твитнуть

Наталья Куприянова

Александр Агапитов ушёл с поста гендиректора IT-компании Xsolla. На его место назначен главный технический директор Xsolla Константин Голубицкий, сообщает Рифей со ссылкой на Forbes.

Как пишет издание, Агапитов собирается сфокусировать свою деятельность на развитии других компаний холдинга, в частности, его приоритетом станет работа над инновационными проектами в области Web 3.0.

Xsolla — сервис приема платежей в онлайн-играх. Стартап был основан Александром Агапитовым в 2005 году в Перми и вначале сервис назывался 2Pay. Главный офис Xsolla сейчас располагается в Лос-Анджелесе, представительства работают в Перми, Москве, Киеве и Сеуле.

Напомним, в 2021 году Xsolla оказалась в центре скандала: 4 августа появилась информация о массовых сокращениях (на 150 человек) в компании, в том числе в её пермском подразделении. В социальные сети попало письмо генерального директора и основателя компании Xsolla Александра Агапитова, которое было разослано уволенным работникам. В нём Агапитов сообщает, что под сокращение попали «невовлечённые и малопродуктивные» сотрудники. При этом решение кого уволить в компании принимали на основе данных Big Data и анализа активности сотрудников в электронной почте, чатах, документах и пр. Те, у кого активность оказалось низкой, лишились работы.





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