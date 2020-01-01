В Перми за сутки диагностировано более 1,3 тыс. случаев COVID-19 Ещё в семи территориях подтверждено по сто и более случаев коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирус подтверждён у жителей 38 муниципальных образований. В Перми диагностировано 1 318 случаев COVID-19.

В Березниках выявлено 590 заболевших, 303 в Краснокамском городском округе, в Пермском муниципальном районе заболел 281 местный житель, в Чайковском 173, в Чернушинском городском округе 151, в Соликамском 135, в Кунгуре 101.

В Нытвенском городском округе заразились 77 человек, 69 в Октябрьском и 64 в Бардымском муниципальных округах.

В Лысьвенском городском округе заболели 47 человек, в Очёрском 37, в Верещагинском и Суксунском городских округах — по 36 местных жителей.

33 и 32 новых пациента выявлено соответственно в Оханском и Кишертском муниципальных округах, 30 — в Кунгурском районе.

Всего за период диагностики, с марта 2020 года в Пермском крае Роспотребнадзором подтверждено 192 943 случая новой коронавирусной инфекции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.