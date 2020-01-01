Мария Сыропятова Наружное освещение в 17 микрорайонах Перми установят специалисты ОАО МРСК «Урала» Работы должны быть завершены до конца сентября 2023 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Пермэнергосбыт»

Победителем открытого конкурса на проектирование, закупку и установку сетей наружного освещения в Перми объявлена ОАО МРСК «Урала». Стоимость работ по итогам торгов составила 169 млн руб., это на 7,1 млн руб. меньше начальной (максимальной) цены.

Всего в конкурсе участвовали три компании.

Согласно техническому заданию, наружное освещение должно быть установлено на улицах в микрорайонах Городские Горки, Садовый, Рабочий Посёлок, Новый и Старый Крым, Чистопольский, Закамск, Макарята, Казанцево, Ипподром, Нагорный, Новоплоский, Верхние Муллы, Парковый, Железнодорожный, Заимка, Акуловский.

По условиям торгов потенциальный подрядчик должен закупить необходимое оборудование, спроектировать и установить сети наружного освещения на улицах Перми. Срок выполнения работ — не позднее конца сентября 2023 года.

Напомним, что эта закупка была объявлена повторно уже в формате конкурса, а не аукциона, как в первый раз.

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