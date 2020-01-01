Мария Сыропятова Повторно объявлены торги на установку сетей наружного освещения на 176,1 млн рублей Работы должны быть завершены в сентябре 2023 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Пермэнергосбыт»

Во второй раз объявлены торги на проектирование, закупку и установку сетей наружного освещения в Перми. Согласно документации, максимальная (начальная) стоимость работ не изменилась и составляет 176,1 млн руб.

Однако в этот раз объявлен конкурс, а не аукцион. При проведении конкурса учитывается не только цена, но и условия выполнения контракта, в которые, например, может быть включён опыт выполнения подобных работ.

Согласно техническому заданию, наружное освещение должно быть установлено на улицах в микрорайонах Городские Горки, Садовый, Рабочий Посёлок, Новый и Старый Крым, Чистопольский, Закамск, Макарята, Казанцево, Ипподром, Нагорный, Новоплоский, Верхние Муллы, Парковый, Железнодорожный, Заимка, Акуловский.

По условиям торгов, потенциальный подрядчик должен закупить необходимое оборудование, спроектировать и установить сети наружного освещения на улицах Перми. Сроки выполнения работ — не позднее конца сентября 2023 года. Заявки на конкурс принимаются до 25 января 2022 года.





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