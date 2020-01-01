Андрей Стрельцов
«Молот» не смог обыграть новокузнецкий «Металлург»
Пермская хоккейная команда проиграла матч по буллитам
«Молот» в рамках чемпионата ВХЛ встречался на своём льду с новокузнецким «Металлургом» и уступил по буллитам.
Первый период «молотобойцы» отдали сопернику 0:1.
После перерыва хозяева дважды догоняли гостей благодаря голам Игоря Зенчикова, а затем Камиля Шиафотдинова.
В третьей двадцатиминутке команды обменялись голами. У пермяков отличился Денис Цыганов. Для определения победителя вновь пришлось прибегнуть к пробитию буллитов, но на этот раз подопечным Альберта Логинова не повезло. Гости оказались точнее.
Следующий поединок пермский клуб проведёт уже в эту пятницу в домашних стенах против «Омских ястребов».
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