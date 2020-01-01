Андрей Стрельцов

«Молот» не смог обыграть новокузнецкий «Металлург»

Пермская хоккейная команда проиграла матч по буллитам

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молот

«Молот» в рамках чемпионата ВХЛ встречался на своём льду с новокузнецким «Металлургом» и  уступил по буллитам. 

Первый период «молотобойцы» отдали сопернику 0:1. 

После перерыва хозяева дважды догоняли гостей благодаря голам Игоря Зенчикова, а затем Камиля Шиафотдинова. 

В третьей двадцатиминутке команды обменялись голами. У пермяков отличился Денис Цыганов. Для определения победителя вновь пришлось прибегнуть к пробитию буллитов, но на этот раз подопечным Альберта Логинова не повезло. Гости оказались точнее. 

Следующий поединок пермский клуб проведёт уже в эту пятницу в домашних стенах против «Омских ястребов».


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