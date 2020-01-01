Андрей Стрельцов Хоккейный матч «Молота» и «Ермака» отменён из-за коронавируса Пермской команде засчитана техническая победа Поделиться Поделиться Твитнуть

Перенесенный из-за вспышки коронавирусной инфекции поединок пермского хоккейного клуба и «Ермака» из Ангарска отменён. Лига приняла решение засчитать команде из Сибири поражение, а «Молоту» техническую победу и начислить два очка.

«В связи с невозможностью клуба «Ермак» обеспечить полноценное участие команды в запланированных на ближайшее время матчах, а также невозможностью переноса и проведения данных матчей в другие сроки, лига, руководствуясь положениями п. 3 ст. 4 Регламента «Париматч ВХЛ — Кубка Шёлкового пути» сезона-2021/22, приняла решение отменить проведение с участием команды «Ермак» перенесённых матчей (…), засчитать команде «Ермак» в данных матчах технические поражения без начисления очков, а командам «Торос» (Нефтекамск), «Молот» (Пермь), «Ижсталь» (Ижевск) и «Нефтяник» (Альметьевск) в данных матчах — технические победы и начислить по два очка», — сообщается на сайте организации.

До конца регулярного чемпионата командам осталось провести по шесть игр. «Молот» на сегодня делит в турнирной таблице 7-8 место с «Ростовом».





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