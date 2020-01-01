Елена Синица В пермский общественный транспорт могут вернуть кондукторов Сейчас на бескондукторной системе 57% маршрутов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В общественный транспорт Перми могут вернуть кондукторов. Об этом сообщил первый замглавы администрации города Перми Эдуард Хайруллин на брифинге Общественного народного фронта, посвящённому транспортной реформе.

«Сейчас на бескондукторной системе 57% маршрутов. Мы смотрим и анализируем, какая система лучше. Наше мнение — мы должны поэтапно переходить к бескондукторной системе, но если она себя не оправдает, то, возможно, мы останемся с кондукторами. Мы сейчас в процессе эксперимента и полностью от кондукторов не отказались», — сказал Хайруллин.

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