Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Наблюдательный совет Дягилевского фонда обсудил концепцию Дома музыки Над преобразованием «Литеры А» будут работать специалисты из Великобритании и Бельгии Поделиться Поделиться Твитнуть

Эскиз пространства завода Шапагина / фото: zshpagina.ru

Как уже сообщал «Новый компаньон», в обновлённой концепции наполнения социокультурного пространства «Завод Шпагина» присутствует Дом музыки: он займёт бывший заводской корпус «Литера А».

Его концепцию 2 февраля обсудил наблюдательный совет Дягилевского фонда поддержки культурных инициатив. В своём докладе директор фонда Диана Колмогорова рассказала, что пространство «Литеры А» превратится в трансформируемый акустический зал на 900—1450 зрительских мест, где разместится штаб-квартира Международного Дягилевского фестиваля.

Над концепцией зала работает международная группа экспертов. По приглашению Теодора Курентзиса 23—24 ноября 2021 года в Перми побывали с ознакомительным визитом представители архитектурного бюро Кристины Зайлерн (Великобритания) и эксперт по акустике Экхард Кале (Бельгия). Именно они занимаются проектированием будущего концертного зала.

Studio Seilern Architects — международная компания, базирующаяся в Лондоне, — была основана в 2006 году Кристиной Зайлерн. Среди проектов бюро — концертный зал «Андерматт» (Швейцария), Центр искусств «Аннеберг» (Великобритания), конференц-зал и концертный зал El Gouna (Египет). Проектом «Дом музыки «Дягилев» в бюро будет заниматься Альберто Фаваро — руководитель сектора культуры Studio Seilern Architects.

Kahle Acoustics — международная студия акустического дизайна, базирующаяся в Брюсселе и специализирующаяся на архитектурных проектах, связанных с исполнительским искусством, — была основана в 2001 году.

Среди работ студии — акустический дизайн концертных залов, таких как KKL Lucerne и Andermatt Concert Hall в Швейцарии; новый концертный зал в Варшаве, Польша; концертный зал Fartein Valen в Ставангере (Норвегия), залы в Париже, Бордо и Лилле (Франция), включая Парижскую филармонию на 2400 мест.

Каждый член команды Kahle Acoustics является техническим специалистом по работе с акустикой и в то же время — концертирующим музыкантом. Так, основатель компании Экхард Кале — выдающийся альтист.

Диана Колмогорова обозначила основные этапы подготовительных работ: до апреля должны пройти экспертизы — музыкальная и театральная, с привлечением приезжих и местных специалистов. С апреля по июль эксперты должны подготовить технико-экономическое обоснование реконструкции зала. Эти работы будут оплачены из целевого пожертвования ПАО Сбербанк.

Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив был зарегистрирован 13 декабря 2021 года. Цели фонда: сохранение и развитие культурного наследия и традиций пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева; поддержка и развитие Международного Дягилевского фестиваля; поддержка культурных проектов и инициатив; создание Дома музыки «Дягилев» («Литера А» «Завода Шпагина»); сохранение наследия семьи Дягилевых (Пермь и Бикбарда).

Попечительский совет фонда возглавил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Кроме него в совет входят заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Ольга Голодец, художественный руководитель Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, старший вице-президент департамента регионального корпоративного бизнеса банка ВТБ Юрий Левченко, президент группы компаний «Котртрос» Вениамин Голубицкий и генеральный директор ПАО «ПИК СЗ» Сергей Гордеев. Председателем наблюдательного совета фонда является вице-премьер правительства Пермского края Дмитрий Самойлов. Директор фонда — доцент кафедры культурологии, музыковедения и музыкального образования Пермского государственного гуманитарного педагогического университета, кандидат политических наук Диана Колмогорова.

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