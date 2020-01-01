Андрей Стрельцов ФК «Звезда» объявил о расставании с пятью игроками Команда начала подготовку к сезону, но пока оставшиеся футболисты тренируются индивидуально Поделиться Поделиться Твитнуть

Состав ФК «Звезда» покинули пять игроков. Речь идёт о нападающих Валерии Альшанском и Александре Цыбикове, полузащитнике Евгении Парамонове, а также защитниках Степане Останине и Дмитрии Цветкове. Двое последних не сыграли за клуб ни одного официального матча.

В настоящее время, по сообщению пресс-службы клуба, футболисты тренируются по индивидуальным программам. Местные игроки, находящиеся в Перми, также проводят и игровые тренировки. В начале февраля игроки «Звезды» пройдут углублённое медицинское обследование.

Сейчас в чемпионате дивизиона ФНЛ-2 межсезонье. Обычно клубы в этот период обновляют состав. Турнир возобновится 3 апреля. В этот день пермский клуб на своём поле встретится с ФК «Оренбург-2».





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