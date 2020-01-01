Елена Синица Днём 3 февраля в Прикамье потеплеет до 0 градусов Местами также ожидается сильный снег Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 3 февраля, ожидается облачная погода. Ночью и в течение дня ожидается снег: местами по северу небольшой, по югу до сильного. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Также сообщается, что в отдельных районах возможны гололёдно-изморозевые отложения.





Ветер южный, ночью 5—10 м/с, днём — до 7—12 м/с. Температура воздуха ночью составит −8…−3°C, днём — до −5…0°C.

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