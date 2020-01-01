Елена Синица В Прикамье 3754 новых случая заражения коронавирусом При этом 94,1% заболевших не вакцинированы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 3754 новых случая COVID-19. При этом большинство заболевших в крае составляют лица, не имеющие прививок (94,1%). Также сообщается, что среди заболевших 917 детей до 17 лет включительно.

Сейчас в краевых ковидных стационарах в тяжёлом состоянии находятся 175 пациентов, из них 70 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в регионе развёрнуто 3177 ковидных коек, из них занято 2492. Доля свободного коечного фонда составляет 21,6%.





За эти же сутки выздоровело 413 человек, умерло 12. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 192 943. За сутки в регионе проведено 14 023 ПЦР-исследования на коронавирус.





По состоянию на утро 2 февраля в Пермском крае иммунизацию против COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 370 777 человек. При этом 1 301 590 жителей завершили курс вакцинации.

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