Елена Синица Жителя Прикамья осудят за ДТП с пятью пострадавшими Ему грозит до пяти лет лишения свободы Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Лысьвы. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека, передаёт ВЕТТА.

Поясняется, что в сентябре 2021 года на автодороге Полазна — Чусовой водитель большегруза совершил выезд на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с легковой машиной, в которой находилось пять человек.





Водитель легкового автомобиля погиб на месте, тяжкий вред здоровью причинен двум пассажирам, ещё два пассажира получили различной степени ушибы.





В ближайшее время уголовное дело направят в Добрянский районный суд. Виновный может получить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

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