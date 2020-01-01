Елена Синица За январь врачи вылечили от коронавируса более 15 тыс. жителей Прикамья За прошедшие сутки выздоровело 413 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За январь врачи краевых медучреждений вылечили ещё 15 022 пациента, проходивших лечение от коронавируса. В том числе 413 из них выздоровели за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По данным на утро 2 февраля, общее число выздоровевших после COVID-19 жителей региона составило 159 014 человек. Всего за период диагностики в регионе заболевание подтвердилось у 192 943 прикамцев.





Сейчас в регионе развёрнуто 3177 «ковидных» коек. В стационарах проходят лечение 2492 пациента, из них 1914 — с COVID-19, остальные — с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус. В тяжёлом состоянии находятся 175 человек, 70 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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