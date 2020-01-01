«Единая Россия»: С 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован по фактической инфляции Поделиться Поделиться Твитнуть

Маткапитал с 1 февраля проиндексирован по уровню фактической инфляции — на 8,4%, а не прогнозной, как было раньше. Этим видом господдержки смогут воспользоваться более 1 млн семей, сообщает вице-спикер Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

«После поручения президента мы в сжатые сроки внесли соответствующие поправки, в приоритетном порядке законопроект был принят и подписан главой государства. Теперь важно, чтобы помощь до семей дошла в полном объеме, без сбоев и бюрократических препятствий. Мы внимательно будем следить за этим», — сказала она.

В 2021 году при рождении первого ребёнка сумма материнского капитала составляла 483,8 тыс. руб., при рождении второго — 639,4 тыс. руб. С 1 февраля на первого ребёнка можно будет получить 524,5 тыс. руб., на второго — 693,1 тыс. руб.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила, что для родителей такая индексация очень важна, а средства можно использовать на улучшение жилищных условий — это основное направление для большинства семей.

Она также напомнила, что получить маткапитал могут женщины, родившие (усыновившие) второго ребёнка, начиная с 1 января 2007 года, и женщины, родившие (усыновившие) третьего ребёнка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались мерами господдержки. Кроме того, право на маткапитал имеют мужчины, которые усыновили и в одиночку воспитывают второго, третьего и последующего ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2007 года. Также воспользоваться маткапиталом могут женщины, родившие (усыновившие) первого ребёнка с 1 января 2020 года и мужчины, усыновившие и в одиночку воспитывающие ребенка с 1 января 2020 года.

Еще один важный момент — воспользоваться мерой поддержки стало проще.

«Сертификат на маткапитал оформляется маме автоматически в течение пяти рабочих дней. Данные о нем направляются в личный кабинет на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда. Сертификат можно оформить как в электронном, так и в бумажном виде. Если сертификат не был оформлен автоматически, можно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда или МФЦ, либо онлайн на портале Госуслуг», — пояснила Татьяна Буцкая.

Далее, чтобы распорядиться средствами по своему желанию, родители должны обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением. На рассмотрение такого заявления отводится не больше 10 рабочих дней (раньше был месяц).

Татьяна Буцкая добавила, что в настоящее время, по данным Счётной палаты, порядка 700 тыс. граждан имеют на счетах остатки средств маткапитала в пределах 25 тыс. руб.

«Эти средства образуются следующим образом: например, семья решила свой маткапитал потратить на ипотеку. В декабре родители написали заявление в банк, чтобы тот вложил все средства в ипотеку. Наступает новый год, происходит индексация. Однако банк снимает в счет погашения ипотеки первоначально заявленную сумму», — пояснила парламентарий.

Сейчас стоит задача вернуть эти деньги семьям, причем получить их родители должны наличными, заключила она.

Также, по словам Татьяны Буцкой, «Единая Россия» работает над расширением возможностей использования материнского капитала — на получение образования детьми, на оплату частных детских садов. Часть средств нуждающаяся семья может получить в форме ежемесячной выплаты.

«Мы хотим, чтобы у родителей появилась возможность потратить часть денег на ремонт в квартире, но прежде необходимо законодательно определить понятие ремонта», — пояснила депутат.

Ирина Ермакова, председатель общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО», региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия»:

— Появление ребёнка — это не только большая радость для родителей, но и безусловная ответственность! В том числе, конечно, и финансовая. Сотни тысяч семьей с детьми получают от государства расширенный пакет материальных гарантий. Одна из которых — материнский капитал, такая поддержка становится существенной для семей с детьми. Несомненно, радует, что с каждым годом эта мера поддержки не только продолжает существовать, но и развивается и совершенствуется, а у семей появляется больше возможностей для улучшения отдельных аспектов жизни семьи.

По сообщению пресс-службы регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае

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